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Двухсотый дом по программе реновации сдадут в Москве в этом году
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Двухсотый дом по программе реновации сдадут в Москве в этом году

Алексей Хорошилов

Город

Двухсотый дом по программе реновации сдадут в 2021 году в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 6 марта.

За предыдущие годы реализации программы, по словам Андрея Бочкарева, построено уже сто домов.

— В этом году мы сдадим двухсотый дом по программе реновации. По всем районам города развернуты стартовые площадки. Заявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным темпы реализации программы мы выполним, — сказал Андрей Бочкарев.

С начала 2021 года договоры на равнозначные квартиры, предоставленные по программе реновации, заключили с городом 2197 граждан из 902 семей. В настоящее время переселение идет в 33 районах 11 округов Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

В программу реновации вошли 5175 домов, жители более чем 350 тысяч квартир получат новое жилье. Для строительства новых домов в настоящее время подобрано 488 стартовых площадок, их перечень регулярно пополняется новыми адресами.

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