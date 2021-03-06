Двухсотый дом по программе реновации сдадут в Москве в этом году

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Двухсотый дом по программе реновации сдадут в 2021 году в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 6 марта.

За предыдущие годы реализации программы, по словам Андрея Бочкарева, построено уже сто домов.

— В этом году мы сдадим двухсотый дом по программе реновации. По всем районам города развернуты стартовые площадки. Заявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным темпы реализации программы мы выполним, — сказал Андрей Бочкарев.

С начала 2021 года договоры на равнозначные квартиры, предоставленные по программе реновации, заключили с городом 2197 граждан из 902 семей. В настоящее время переселение идет в 33 районах 11 округов Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

В программу реновации вошли 5175 домов, жители более чем 350 тысяч квартир получат новое жилье. Для строительства новых домов в настоящее время подобрано 488 стартовых площадок, их перечень регулярно пополняется новыми адресами.

Читайте также: Десять объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Москве в 2021 году