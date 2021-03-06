Самую глубокую станцию Большой кольцевой линии метро планируют запустить в следующем году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Северо-Восточный участок Большой кольцевой линии метро от «Савеловской» до «Нижегородской» планируют ввести в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Участок Большого кольца вводится поэтапно. В марте прошлого года открылись станции «Нижегородская», «Лефортово» и «Авиамоторная», под Новый год — «Электрозаводская».

— В активной фазе строительства на данном участке у нас находятся три станции: «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». Этот участок один из самых сложных ввиду непростых гидрогеологических условий, — сказал Андрей Бочкарев.

Станция «Марьина Роща» — самая глубокая на Большой кольцевой линии. Длина самого протяженного эскалатора составит 130 метров.

— На станции завершены работы по устройству вертикального рабочего ствола, основных конструкций наклонного хода, устройство монолитных конструкций и черновая отделка помещений вестибюля, — рассказал заместитель мэра Москвы.

Общая готовность станции «Марьина Роща» Большого кольца в настоящее время составляет 64 процента. В составе участка станцию планируют запустить с пассажирами в 2022 году.

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