Ежегодный городской форум кадетского образования прошел в столице

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

В 2021 году более двух тысяч человек присоединились к форуму кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», который ежегодно проходит в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Организацией мероприятия занимается московский центр «Патриот.Спорт». В 2021 году форум прошел на катке «Южный полюс» в спорткомплексе «Лужники».

— В числе почетных гостей на трибунах были герои Отечества, офицеры, депутаты Московской городской думы, директора столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для столичных кадетов-семиклассников данное мероприятие стало первым масштабным собранием, проведенным на открытом воздухе в текущем году. Школьников поздравили с успехами в обучении, а также в профессиональной и спортивной подготовке, сообщает ТАСС.

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