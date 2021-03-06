Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ежегодный городской форум кадетского образования прошел в столице
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ежегодный городской форум кадетского образования прошел в столице

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Лужники, 24с1Карта всех событий

В 2021 году более двух тысяч человек присоединились к форуму кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», который ежегодно проходит в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Организацией мероприятия занимается московский центр «Патриот.Спорт». В 2021 году форум прошел на катке «Южный полюс» в спорткомплексе «Лужники».

— В числе почетных гостей на трибунах были герои Отечества, офицеры, депутаты Московской городской думы, директора столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что для столичных кадетов-семиклассников данное мероприятие стало первым масштабным собранием, проведенным на открытом воздухе в текущем году. Школьников поздравили с успехами в обучении, а также в профессиональной и спортивной подготовке, сообщает ТАСС.

Читайте также: Курс по ознакомлению с профессией agile-коуча запустят для женщин в «Технограде»

кадетыобразованиефорум
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте