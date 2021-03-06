Курс по ознакомлению с профессией agile-коуча запустят для женщин в «Технограде»

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В рамках городского проекта «Мама онлайн» для москвичей запустят курс по ознакомлению с профессией agile-коуча 9 марта. Проект разработал центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В курсе предусмотрено четыре онлайн-занятия. Участницам расскажут об agile-коучинге и его основных методиках. Эксперты объяснят, как делать бизнес более эффективным через командную работу и групповые тренинги.

— Городской проект «Мама онлайн» помогает женщинам с детьми получить дополнительные профессиональные навыки. Такая форма поддержки востребована среди жительниц Москвы. С прошлой весны в рамках программы прошли 150 бесплатных мероприятий, которые посетили более 13 тысяч человек, — отметил Алексей Фурсин.

На первом занятии участницы познакомятся с agile-методологией, на втором — узнают, как применять agile-коучинг на практике. Третье занятие будет посвящено требованиям к профессионалам, слушателям курса расскажут, какими качествами должен обладать agile-коуч. На последнем занятии участницы изучат рынок agile-вакансий.

Присоединиться к курсу можно после подачи заявки на сайте программы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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