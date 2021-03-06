Строительство станции МЦД-2 Марьина Роща планируют завершить в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Станцию Московских центральных диаметров Марьина Роща откроют в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время станция готова на 15 процентов. Территорию для строительства освобождают, на площадке начинают возводить фундамент южного вестибюля.

Уточняется, что строительство объекта началось в 2020 году. Открытие Марьиной Рощи запланировано на 2022 год, уточнил Бочкарев.

— В рамках первого этапа для пассажиров возводится платформа с навесом на всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорса. При этом для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты и эскалаторы. В ходе второго этапа здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4, — отметил заммэра.

По его словам, строительство станции проводят без остановки движения поездов.

Станция МЦД-2 Марьина Роща будет построена между Рижской и Дмитровской станциями Московской железной дороги. Она позволит пассажирам совершать пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию и на Большую кольцевую линию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Строительство участка Северо-Восточной хорды завершили на 50 процентов