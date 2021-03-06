«Красное и черное»:Подольская опубликовала свежее фото с Пресняковым

Владимир Пресняков и Наталья Подольская / Фото: Пресс-служба «Дорожного радио»

Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками свежим фото, на котором запечатлелась вместе со своим мужем Владимиром Пресняковым.

Она сообщила, что снимок был сделан во время съемок их дуэта для концерта на Первом канале в честь праздника 8 Марта.

На снимке Подольская предстала в облегающем ярко-красном длинном платье с разрезом, когда ее супруг выбрал для выступления образ total black, из которого выбивалась лишь массивная красная подошва ботинок Преснякова.

Поклонники пары осыпали ее комплементами, отметив классическое сочетание цветов в образах музыкантов.

«Хороши»; «Красивущие»; «Красивые. Очень!»; «Самые лучшие»; «Вы очаровательны, прекрасное фото!»; «Красивая пара»; «Какие же вы красивые! Столько в ваших фото любви и глубины»; «Красное и черное — Стендаль», — написали они в комментариях к публикации.

Читайте также: «Выглядит старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачевой