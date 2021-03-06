Президент Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V»

@nicolasmaduro / Фотография из аккаунта Николаса Мадуро в Twitter

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом глава страны сообщил в субботу, 6 марта, во время прямой трансляции в Twitter.

— Как я и обещал народу, я исполняю обещание… Моя первая доза, я вакцинировался, — рассказал Мадуро на трансляции.

Также Мадуро на русском языке сказал «Спасибо».

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