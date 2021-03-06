Далай-лама привился от коронавируса

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Религиозный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в его пресс-службе.

На сайте духовного лидера опубликовано видео, где он получает первую дозу вакцины от COVID-19 в индийской больнице.

Ранее вирусолог объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса.

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