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Далай-лама привился от коронавируса
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Далай-лама привился от коронавируса

Анастасия Колоскова

В мире

Религиозный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в его пресс-службе.

На сайте духовного лидера опубликовано видео, где он получает первую дозу вакцины от COVID-19 в индийской больнице.

Ранее вирусолог объяснил, кому не стоит делать прививку от коронавируса.

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