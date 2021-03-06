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Мурашко предложил ВОЗ использование «Спутник V» в случае ЧС
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мурашко предложил ВОЗ использование «Спутник V» в случае ЧС

Никита Абрамов

Здоровье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом включение вакцины от COVID-19 «Спутник V» в список средств, которые используются при чрезвычайных ситуациях.

— На сегодняшний день вакцину «Спутник V» получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером, — цитирует Мурашко РИА Новости.

В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению коронавируса. Также министр здравоохранения обсудил с гендиректором ВОЗ рассмотрение заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, которые используются при ЧС.

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ВОЗМихаил Мурашко«Спутник V»
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