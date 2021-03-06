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Мужчину задержали по подозрению в убийстве собутыльника в центре Москвы
Фото: СК РФ

Мужчину задержали по подозрению в убийстве собутыльника в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Литвина-Седого Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого в центре столицы. Об этом сообщается в субботу, 6 марта, на сайте ГСУ СК по Москве.

По предварительным данным, в квартире дома по улице Литвина-Седого во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилья ударил своего знакомого ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий.

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