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Прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе на реке Обь
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку из-за аварии на трубопроводе на реке Обь

Юлия Курганова

Происшествия

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа организовала проверку из-за пожара на трубопроводе на реке Обь под Нижневартовском. Об этом сообщается в субботу, 6 марта, на сайте ведомства.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства, которые повлекли нарушение природоохранного законодательства, осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде. Также будут приняты меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в акватории Оби, авария случилась на подводном трубопроводе. В компании «СибурТюменьГаз» уточнили, что на подводном участке продуктопровода произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов, возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.

Известно, что при пожаре пострадал один человек, у него ожоги, госпитализация ему не понадобилась.

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НижневартовскпожарПрокуратура
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