Четыре человека пострадали в ДТП в центре Москвы

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Россия, Москва, Смоленский бульвар, 19с1 Карта всех событий

Автомобиль столкнулся с неисправной машиной в центре Москвы. Четыре человека пострадали, сообщается в воскресенье, 7 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

ДТП случилось на Смоленском бульваре, 19, строение 1.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

Отмечается, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется только по одной полосе.

Ранее сообщалось, что человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, 16.

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