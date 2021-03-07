Четыре человека пострадали в ДТП в центре Москвы
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 19с1 Карта всех событий
Автомобиль столкнулся с неисправной машиной в центре Москвы. Четыре человека пострадали, сообщается в воскресенье, 7 марта, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
ДТП случилось на Смоленском бульваре, 19, строение 1.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города.
Отмечается, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется только по одной полосе.
Ранее сообщалось, что человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев, 16.
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