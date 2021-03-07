Почти 300 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за задымления

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 85 Карта всех событий

Короткое замыкание без последующего горения произошло в общежитии на юго-западе столицы. В связи с задымлением эвакуировали почти 300 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 7 марта, источник в экстренных службах.

Замыкание случилось в общежитии на Севастопольском проспекте, 85.

Информации о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре на западе Москвы. По данным «Вечерней Москвы», возгорание произошло на четвертом этаже дома 27 по улице Красных Зорь.

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