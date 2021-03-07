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Синоптик сообщил, что в Москве выпадет рекордное количество снега 7 марта
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Синоптик сообщил, что в Москве выпадет рекордное количество снега 7 марта

Юлия Курганова

Город

До 9 миллиметров осадков выпадет в Москве и области в воскресенье, 7 марта. Это четверть месячной нормы и близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В разных районах Москвы и Московской области 7 марта выпадет от 4 до 8-9 миллиметров осадков. Это очень много, потому что март — обычно самый сухой месяц. Норма осадков 34 миллиметра, так может выпасть сразу четверть месячной нормы, — рассказал он.

Синоптик отметил, что количество выпавших осадков за воскресенье в Москве может приблизиться к рекордному значению, которое составляет 8,1 миллиметра осадков в настоящее время.

Вильфанд добавил, что в понедельник, 8 марта, максимальное количество осадков выпадало в 1893 году, и это всего лишь 6,6 миллиметра, передает ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о морозах на следующей неделе.

Читайте также: Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за метели

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