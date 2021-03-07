Синоптики предупредили москвичей о метели с сильным ветром 7 марта

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 7 марта, в столичном регионе глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду. Ожидается облачная погода, будет идти снег с сильным метром.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух градусов до ноля. В Подмосковье температура воздуха ожидается от пяти градусов мороза до ноля.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столице и области неустойчивая: сильный порывистый ветер, колебания атмосферного давления на пониженном фоне, снижение содержания кислорода в приземном слое воздуха. Такие погодные условия не дают передышки метеозависимым людям. Независимо от имеющихся заболеваний у метеозависимых людей могут отмечаться ухудшение самочувствия и обострения, снижение активности и симптомы психологического дискомфорта, вегетативные расстройства. Поддержать организм, купировать неприятные симптомы помогут выполнение рекомендаций врача, можно использовать седативные (успокаивающие) препараты, лучше растительные, посвятить выходные дни отдыху и прогулкам на свежем воздухе.

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