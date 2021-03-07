Движение на МКАД в районе Ярославского шоссе восстановили после крупной аварии

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Россия, Москва, МКАД, 93-й километр Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД восстановлено после крупной аварии с участием 11 автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

ДТП произошло утром в воскресенье, 7 марта, на 93-м километре МКАД. В районе Ярославского шоссе столкнулись 11 машин. Из-за инцидента было перекрыто движение по левой и двум средним полосам МКАД.

В настоящее время движение на МКАД восстановили.

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