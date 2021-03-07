В Москве нашли пропавшего художника Сергея Аверьянова
Художник Сергей Аверьянов, которого ранее считали пропавшим, нашелся в Москве. Об этом сообщила его жена Алена на странице Аверьянова в Facebook. Женщина поблагодарила знакомых за помощь и уточнила, что с ее мужем «все хорошо».
— Это пишет жена Сергея, Алена Аверьянова. Спасибо всем огромное за помощь. Все хорошо, он нашелся, — говорится в публикации.
Ранее Елена сообщала о пропаже супруга. Последний раз художник выходил с ней на связь в субботу, 6 марта, когда вышел из дома по направлению к Нижегородской улице.
— Домой он так и не вернулся. Телефон вне доступа, — писала жена художника.
Позже Елена Аверьянова сообщила в соцсетях, что ее супруг нашелся.
Читайте также: Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД