В Москве нашли пропавшего художника Сергея Аверьянова

Фото: Facebook / Сергей Аверьянов

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Художник Сергей Аверьянов, которого ранее считали пропавшим, нашелся в Москве. Об этом сообщила его жена Алена на странице Аверьянова в Facebook. Женщина поблагодарила знакомых за помощь и уточнила, что с ее мужем «все хорошо».

— Это пишет жена Сергея, Алена Аверьянова. Спасибо всем огромное за помощь. Все хорошо, он нашелся, — говорится в публикации.

Ранее Елена сообщала о пропаже супруга. Последний раз художник выходил с ней на связь в субботу, 6 марта, когда вышел из дома по направлению к Нижегородской улице.

— Домой он так и не вернулся. Телефон вне доступа, — писала жена художника.

Позже Елена Аверьянова сообщила в соцсетях, что ее супруг нашелся.

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