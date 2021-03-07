Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Москве нашли пропавшего художника Сергея Аверьянова
Фото: Facebook / Сергей Аверьянов

В Москве нашли пропавшего художника Сергея Аверьянова

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Художник Сергей Аверьянов, которого ранее считали пропавшим, нашелся в Москве. Об этом сообщила его жена Алена на странице Аверьянова в Facebook. Женщина поблагодарила знакомых за помощь и уточнила, что с ее мужем «все хорошо».

— Это пишет жена Сергея, Алена Аверьянова. Спасибо всем огромное за помощь. Все хорошо, он нашелся, — говорится в публикации.

Ранее Елена сообщала о пропаже супруга. Последний раз художник выходил с ней на связь в субботу, 6 марта, когда вышел из дома по направлению к Нижегородской улице.

— Домой он так и не вернулся. Телефон вне доступа, — писала жена художника.

Позже Елена Аверьянова сообщила в соцсетях, что ее супруг нашелся.

Читайте также: Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

поиск пропавшихпропавшийхудожник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте