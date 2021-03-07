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Александр Демидов рассказал, как врачи клиники покалечили его супругу
Фото: instagram.com/demidov_official

Александр Демидов рассказал, как врачи клиники покалечили его супругу

Юлия Ямпольская

Звезды

Один из участников «Квартета И» Александр Демидов рассказал о лечении своей супруги Маргариты, которое усугубило травму. На данный момент она вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

Жена артиста поскользнулась на улице — в результате падения Маргарита повредила лодыжку. По данным журналистов «Ты не поверишь», затраты на процедуру составили порядка 250 тысяч рублей.

Оперативное вмешательство проводил специалист, плохо говорящий по-русски. Он даже не удосужился поставить обезболивающий укол. Пластина, которую поставил врач, не прижилась, поэтому начались осложнения.

По словам артиста, Маргарита до сих пор не может самостоятельно передвигаться, а смотреть на ее искалеченную ногу невозможно.

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