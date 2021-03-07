СК начал проверку после обрушения частного дома из-за хлопка газа в Серпухове

Фото: СК РФ / Свердловская область

Следователи проводят проверку по факту обрушения стен дома в результате хлопка газа. Об этом сообщается в воскресенье, 7 марта, на сайте ГСУ СК России по Московской области.

В результате хлопка газа в частном доме в деревне Лукьяново обрушились несущие конструкции. На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В настоящее время устанавливается количество пострадавших и причины хлопка газа.

Ранее сообщалось, что в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 квадратных метров. Возгорания не последовало. Кроме того, сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку на месте взрыва газа.

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