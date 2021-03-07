Восстановлено движение на севере Москвы, где произошло возгорание в ангаре

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Россия, Москва, улица Зорге, 3с1 Карта всех событий

Движение транспорта по улице Зорге на севере столицы, где произошло возгорание в ангаре, восстановили. Об этом сообщил в воскресенье, 7 марта, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

— Движение восстановлено, — сказано в посте.

Ранее сообщалось о закрытии въезда на улицу Зорге со стороны Хорошевского шоссе.

Пожар произошел по адресу улица Зорге, дом 3, строение 1. Внутри здания происходят электрические дуги. На данный момент спасатели локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров.

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