За сутки в России выявили 10 253 новых случая коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 10 253 человек. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В тройку регионов-лидеров по числу случаев ковида вошли Москва (1421), Санкт-Петербург (956) и Подмосковье (746).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также известно, что за последние 24 часа скончались 379 человек с COVID-19. Еще 10 322 — вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 4 333 029 случаев заражения коронавирусом и 89 473 летальных исхода, связанных с инфекцией. При этом 3 922 246 пациентов переболели и вылечились.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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