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Коронавирус выявили у 1421 человека в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 1421 человека в Москве за сутки

Ростислав Зубков

Общество

Коронавирус выявили у 1421 человека в Москве за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Помимо этого, за сутки умерли 53 человека с коронавирусом в городе (всего 15 447 летальных исходов). При этом число вылечившихся выросло до 912 146.

За последние 24 часа в относительном выражении прирост зараженных составил 0,15 процента. В воскресенье, 7 марта, было выявлено немного больше случаев — 1534.

В общей сложности за все время пандемии в столице зарегистрировали 991 816 случаев COVID-19.

Напомним, на фоне улучшения эпидситуации в столице для пожилых москвичей отменили обязательный домашний режим.

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