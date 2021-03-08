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Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
Фото: Presidency of Serbia / Dimitrije Goll

Премьер-министр Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Никита Абрамов

В мире

Незаконная прослушка телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича велась, «может быть, даже годами». Об этом в понедельник, 8 марта, заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.

— Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять президента от иностранных служб, — рассказала Брнабич в эфире телеканала TV Pink.

Также она назвала прослушку попыткой государственного переворота.

Премьер-министр считает, что прослушивать Вучича могли по приказу бывших правительственных чиновников.

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Александр ВучичСербияпрослушка
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