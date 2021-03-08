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Число случаев COVID-19 в мире превысило 116,5 миллиона
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число случаев COVID-19 в мире превысило 116,5 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что общее количество случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 116 521 281.

За последние сутки было выявлено еще 354 629 случаев инфицирования. Количество летальных исходов возросло на 7 020, до 2 589 548.

Свыше 45 процентов новых случаев COVID-19 пришлось на Северную и Южную Америку (162 882), далее следует Европа (117 265) и Восточное Средиземноморье (33 285).

Первое место по числу заболевших коронавирусом остается за США (28 659 480). Затем идут Индия (11 229 398), Бразилия (10 938 836), Россия (4 333 029), Великобритания (4 218 524), Франция (3 836 480), Испания (3 142 358), Италия (3 067 486), Турция (2 780 417), Германия (2 505 193), Колумбия (2 273 245) и Аргентина (2 149 636), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавируса вылечились 1037 человек за минувшие сутки. За последние 24 часа в Москве был выявлен 1421 случай COVID-19. Госпитализация потребовалась 657 горожанам. 53 человека с коронавирусом скончались.

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