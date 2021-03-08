Еще 1037 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве от коронавируса вылечились 1037 человек за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В общей сложности от ковида в городе вылечились 912 146 пациентов, уточняет оперштаб. По его данным, за последние 24 часа в Москве был выявлен 1421 случай COVID-19. Госпитализация потребовалась 657 горожанам. Также 53 человека с коронавирусом скончались.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Напомним, на фоне улучшения эпидситуации в столице для пожилых москвичей отменили обязательный домашний режим.

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