Глава Минпросвещения заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной
Вакцинация российских педагогов от коронавируса останется добровольной. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, российская вакцина на данный момент — самая эффективная. Кроме того, она безопасна для пожилых людей.
— И я знаю, что многие учителя прививаются: это защита себя, защита учеников. Но каждый сам решает, — цитирует Кравцова «Российская газета».
Также глава Минпросвещения добавил, что перенос начала учебного года из-за выборов в Государственную думу не планируется.
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