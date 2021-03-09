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Глава Минпросвещения заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Минпросвещения заявил, что вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной

Юлия Ямпольская

Здоровье

Вакцинация российских педагогов от коронавируса останется добровольной. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, российская вакцина на данный момент — самая эффективная. Кроме того, она безопасна для пожилых людей.

— И я знаю, что многие учителя прививаются: это защита себя, защита учеников. Но каждый сам решает, — цитирует Кравцова «Российская газета».

Также глава Минпросвещения добавил, что перенос начала учебного года из-за выборов в Государственную думу не планируется.

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