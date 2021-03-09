Судно «Академик Черский» прибыло в Калининград для испытаний

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в район Калининграда для ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом во вторник, 9 марта, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Уточняется, что судно готовится к строительству газопровода «Северный поток — 2». Оператором проекта является Nord Stream 2 AG, который ранее сообщил, что после испытаний трубоукладчик приступит к прокладке своего участка трубы в исключительной экономической зоне Дании. На данный момент там уже работает баржа «Фортуна».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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