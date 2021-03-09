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Новейший гранатомет «Балкан» успешно прошел испытания в России
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Новейший гранатомет «Балкан» успешно прошел испытания в России

Елена Фролова

Армия

Государственные испытания провели для автоматического станкового гранатомета «Балкан». Об этом заявил директор концерна «Технологии машиностроения» Александр Кочкин.

Как сообщает New Inform, данный гранатомет был рекомендован к принятию на вооружение в России. При этом «Балкан» уже прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

— Государственные испытания данного образца успешно завершились. «Балкан» рекомендовали Вооруженным силам РФ, — пояснил Кочкин.

По его словам, это оружие является одной из последних разработок отечественного гранатометного вооружения. «Балкан» обладает увеличенной дальностью стрельбы и мощным боеприпасом. Он должен заменить в войсках гранатометы АГС-17 «Пламя» и АГС-30 калибра 30 миллиметров.

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оружиегранатометроссийские вооруженные силы
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