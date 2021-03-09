«Вспыльчивость меня подвела»: Савичева рассказала о расставании с мужем

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева поделилась подробностями о семейных проблемах, которые возникли у нее после того, как она потеряла ребенка.

По ее словам, в этот период она решила уйти от мужа — композитора Александра Аршинова.

— Это моя глупость. Я эмоциональный человек, и моя вспыльчивость меня подвела. Потом я извинялась. Поняла, что сделала глупость… Просто так все наслоилось, были непростые моменты в жизни, — рассказала она в интервью певице Валерии.

Их расставание продлилось три месяца. Савичева отметила, что восхищается супругом: он смог понять ситуацию и закрыть глаза на ее поведение.

В 2017 году она родила дочь Анну, которая сейчас живет вместе с бабушкой в Португалии. Позже Савичева подверглась за это решение критике, но сама она пояснила, что так будет лучше: бабушка сможет уделять внучке больше времени.

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