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Астролог поделилась секретом удачной недели для женщин
Фото: Pixabay/herwigclaeys0

Астролог поделилась секретом удачной недели для женщин

Елизавета Короткова

Общество

После 8 Марта для женщин наступит пора обновления, спонтанности и общения с близкими. Об этом астролог Яна Ваганова рассказала в комментарии ФАН.

Во вторник, 9 марта, рекомендуется соблюсти пост и повысить бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. Среда, 10 марта, станет удачным днем для решения денежных проблем: открытия финансовых накоплений и вкладов, а также пополнения бюджета. Вечер в этот день астролог посоветовала провести в одиночестве.

В четверг, 11 марта, на нужный лад поможет настроиться физическая активность и визуализация приятных мыслей. Также Яна Ваганова рекомендовала уделить внимание здоровому питанию именно в этот день.

Конец недели идеально подойдет для самоанализа, подведения итогов, выражения благодарности. В выходные лучше никуда не спешить: астролог отметила, что стоит посвятить время спокойному планированию и оградить себя от плохих новостей.

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