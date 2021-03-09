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РФ отказалась создавать единую армию с Белоруссией
Фото: Pixabay

РФ отказалась создавать единую армию с Белоруссией

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В настоящее время у Москвы отсутствуют планы по созданию единой армии с Белоруссией. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

По его словам, взаимодействие по военным вопросам с Белоруссией на данный момент ведется в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что является достаточным для поддержания обороноспособности обоих государств. Мезенцев также добавил, что причин для интеграции вооруженных сил двух стран пока нет, а разговоры об этом — домыслы и «хорошая фантазия».

— Не вижу в этом сегодня никакой необходимости, — цитирует посла РБК.

При этом он подчеркнул, что уровень доверия между Москвой и Минском остается высоким, что демонстрируют ежегодные военные учения и «готовность делиться специальной информацией».

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