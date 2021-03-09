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Мужчину госпитализировали из подъезда при странных обстоятельствах на северо-востоке Москвы
Фото: Moscow-live

Мужчину госпитализировали из подъезда при странных обстоятельствах на северо-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Костромская улица, 18 Карта всех событий

В полицию позвонил один из жителей дома 18 по улице Костромской и сообщил, что неизвестный мужчина в подъезде просит о помощи. По данным «Вечерней Москвы», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог рассказать, что с ним произошло.

Пострадавшего нашли на лестнице между третьим и четвертым этажом жилого дома, сообщил «ВМ» источник в правоохранительных органах. Его передали бригаде скорой помощи с предположительным диагнозом «отек легких».

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница столицы в состоянии алкогольного опьянения набросилась на полицейского, который составлял на нее протокол. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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