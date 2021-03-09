В Кремле заявили о беспочвенности опасений США по поводу активности РФ в космосе

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Опасения Соединенных Штатов Америки о высокой активности РФ в космосе беспочвенные. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее командующий Космическими силами США, генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и Китая в космосе вызывают опасения. Кроме того, эти страны имеют множество лазерных систем разного уровня и мощности, а их можно использовать для уничтожения с Земли спутников.

— Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество продолжится.

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