Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Кремле заявили о беспочвенности опасений США по поводу активности РФ в космосе
Фото: Moscow-Live

В Кремле заявили о беспочвенности опасений США по поводу активности РФ в космосе

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Опасения Соединенных Штатов Америки о высокой активности РФ в космосе беспочвенные. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее командующий Космическими силами США, генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности РФ и Китая в космосе вызывают опасения. Кроме того, эти страны имеют множество лазерных систем разного уровня и мощности, а их можно использовать для уничтожения с Земли спутников.

— Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что российско-американское сотрудничество продолжится.

Читайте также: Песков заявил, что правительство РФ держит ситуацию с ценами на продукты под контролем

КосмосДмитрий ПесковСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте