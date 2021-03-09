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Школьников пригласили принять участие в конкурсе видеороликов «Открой свой город всей стране»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Школьников пригласили принять участие в конкурсе видеороликов «Открой свой город всей стране»

Анастасия Колоскова

Город

На базе московского проекта «Город открытий» стартовал федеральный конкурс среди школьников. Его участникам необходимо снять видеоролик с рассказом о любимом месте в своем городе и выложить его в социальную сеть TikTok. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на пресс-конференции в честь открытия конкурса.

Уточняется, что принять участие в конкурсе смогут подростки от 15 до 17 лет, которые разместят ролик с 9 марта по 11 апреля 2021 года. Длительность видео не должна превышать три минуты. Работу следует пометить хештегами #странаоткрытий и #названиегорода. Победителя выберет в конце апреля жюри, в которое войдут популярные тревел-блогеры, тиктокеры, режиссеры и продюсеры. Они оценят технику и содержание видео.

Финалисты будут награждены призами от партнеров конкурса, а также получат официальный статус амбассадора своего региона.

— По итогам 2020 года в Москве побывали почти три миллиона детей, и сегодня мы видим запрос гостей города на новые направления в туризме, включая детский туризм. Большой интерес вызывают инновационные проекты на стыке туризма и образования, которые позволяют воспринимать город как единое образовательное пространство с практически безграничными возможностями для обучения и развития, — цитирует Екатерину Проничеву официальный сайт мэра Москвы.

Победителей наградят образовательно-туристическим путешествием «Страна открытий», в которое они отправятся вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

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