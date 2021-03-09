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Самый длинный эскалатор установят на станции БКЛ «Марьина Роща»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Самый длинный эскалатор установят на станции БКЛ «Марьина Роща»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Самый длинный эскалатор появится на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что протяженность эскалатора составит 130 метров, а диаметр колонн — 2,5 метра.

Кроме того, стало известно, что «Марьина Роща» будет самой глубокой станцией БКЛ: ее глубина превысит 70 метров. Открыть станцию планируется в 2022 году.

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МетроБКЛэскалатор
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