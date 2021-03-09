Самый длинный эскалатор установят на станции БКЛ «Марьина Роща»
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Самый длинный эскалатор появится на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что протяженность эскалатора составит 130 метров, а диаметр колонн — 2,5 метра.
Кроме того, стало известно, что «Марьина Роща» будет самой глубокой станцией БКЛ: ее глубина превысит 70 метров. Открыть станцию планируется в 2022 году.
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