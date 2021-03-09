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Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Кирилл Николаев

Происшествия

Североуральское управление Ростехнадзора назвало четыре возможные причины пожара в акватории Оби. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар мог произойти из-за дефектов в местах соединения участков трубопровода, потери металла, вызванной внешней и внутренней коррозией и эрозией, изменения линейных нагрузок на трубопровод или внешних повреждений, вызванных окружающей средой, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в акватории Оби, авария случилась на подводном трубопроводе. В компании «СибурТюменьГаз» уточнили, что на подводном участке продуктопровода произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов, возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет.

Известно, что при пожаре пострадал один человек, госпитализация ему не понадобилась.

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