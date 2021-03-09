Мосгортур выберет лучших вожатых в рамках олимпиады

Фото: Мосгортур

В столице начался заочный этап VII Всероссийской олимпиады вожатых, организатором которой выступает агентство «Мосгортур». В конкурсе могут участвовать вожатые из РФ и других стран СНГ, которые достигли совершеннолетия и отработали не менее одной смены в детском лагере.

До 22 марта необходимо подать заявку, а также пройти онлайн-тестирование на сайте Мосгортура. За 20 минут участникам нужно ответить на 30 вопросов, посвященных педагогике, обязанностям вожатого и истории вожатского движения, а также выявляющих общую эрудицию.

По словам заместителя генерального директора агентства Юлии Силенко, на олимпиаде участники раскрывают свой потенциал и развивают как личные, так и творческие качества.

— И этот опыт, безусловно, будет полезен не только в работе вожатых, но и в любой другой профессии, да и в жизни в целом. Именно поэтому мы каждый год проводим этот конкурс и призываем всех участвовать в нем, — уточнила она.

Те, кто правильно ответит на 25 и более вопросов, получат второе задание заочного этапа. Ответы необходимо предоставить не позже 4 апреля.

Уже 14 апреля агентство «Мосгортур» опубликует имена 14 финалистов, которые встретятся на очном этапе соревнований. Он пройдет в период с 14 по 16 мая в детском лагере «Радуга» в Подмосковье. Темой финала будут социальные сети, передает официальный портал мэра Москвы.

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