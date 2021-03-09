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Бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева выписали из больницы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева выписали из больницы

Кирилл Николаев

Общество

Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Романцев выписан из больницы. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил бывший глава пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг.

По его словам, Романцев уже находится дома. Трахтенберг отметил, что Романцев находится в хорошем настроении.

— Романцев благодарит команду и болельщиков за поддержку, шутит, что, может, и выписали из-за этого, — цитирует Трахтенберга «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что бывшего тренера «Спартака» госпитализировали с острым коронарным синдромом. Он перенес операцию.

Главные достижения Олега Романцева связаны со столичным «Спартаком». Советский футболист является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России: с клубом он завоевал восемь чемпионских званий. Кроме того, Романцев уверенно выводил сборную РФ на Евро-1996 и чемпионат мира — 2002.

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