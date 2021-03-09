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Праздник Навруз впервые отметят в Москве онлайн
Фото: Светлана Колоскова / «Вечерняя Москва»

Праздник Навруз впервые отметят в Москве онлайн

Юлия Ямпольская

Город

Праздник весны Навруз отметят в столице 21 марта в онлайн-формате. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Уточняется, что на протяжении 15 лет праздник проводят очно. Однако из-за пандемии коронавируса в 2021 году он пройдет дистанционно. Прямую трансляцию будут вести 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети «Одноклассники».

Программа онлайн-трансляции максимально приближена к традиционному празднованию и включает в себя презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортивные состязания, игры и ремесла. Завершится праздник концертом танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор РФ.

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