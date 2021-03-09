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Врач-диетолог поделилась рецептами низкокалорийных блинов
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог поделилась рецептами низкокалорийных блинов

Елена Фролова

Здоровье

Масленица в России продлится до 14 марта. В связи с этим врач-диетолог, директор медицинского центра «СлимХауз» Екатерина Александрова в эфире «Радио 1» поделилась рецептом блинов, употребление которых не скажется негативно на фигуре.

— Бороться за суперполезные блины не стоит — они потеряют свой привычный вкус. Но можно значительно уменьшить их калорийность, основная часть которой, как правило, содержится в масле. Поэтому нужно стараться печь на почти сухой сковороде. Очень удобно пользоваться пульверизатором для масла: одного пшика хватает, чтобы испечь блин, это очень экономит калории, — объяснила эксперт.

Еще один способ снизить количество калорий — снизить граммы употребляемого сахара. По словам Екатерины Александровой, вместо него можно использовать сахарозаменители. Однако блины на дрожжах будут плохо подниматься, если при их приготовлении совсем не использовать сахар.

— Поэтому можно добавить его совсем немного для закваски, а остальное заменить, например, на эритрит, — добавила врач-диетолог.

Также на диетический продукт можно заменить муку. Например, эксперт предложила использовать цельнозерновую или бобовую муку. Последнюю можно смешать с протеином.

— Это чистый белок. Он прекрасно смешивается с любой другой мукой, и таким образом вы увеличиваете белковую составляющую в блинах. Блины становятся полезнее, — объяснила Екатерина Александрова.

По ее словам, особую калорийность придают не сами блины, а их начинки. Поэтому тем, кто хочет снизить вес, стоит меньше есть данное блюдо с различными начинками.

Читайте также: Диетолог объяснила, людям с какими заболеваниями нельзя есть блины

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