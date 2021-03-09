Астролог рассказала, как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь достаток

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Астролог Алена Никольская рассказала, как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и достаток. По ее словам, этот праздник — отличный повод для задабривания звезд.

В начале масленичной недели стоит уделить внимание первому блину. Его необходимо раскрошить, после чего скормить птицам.

Также немаловажную роль играет форма подачи блинов на стол. Во вторник, 9 марта, стоит подавать блины, складывая их четырехугольником.

— Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит вас на данный момент, а также поможет преодолеть все ваши сомнения, — рассказала астролог.

В среду, 10 марта, в блины нужно добавить начинку. Это принесет в жизнь много позитивных моментов. В четверг, 11 марта, наступает тот самый день, когда правильное употребление блинов будет влиять на достаток. В этот день их нужно сложить треугольником и добавить в них начинку.

В пятницу, 12 марта, стоит кушать блины с чем-то сладким, тогда как в субботу, 13 марта, наоборот.

В воскресенье, 14 марта, можно будет проявлять все свои кулинарные способности на полную и есть блины с чем угодно, пишет 5-tv.ru.

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