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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара снизился на 38,63 копейки и составил 74,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 45 311 сделок на сумму 172,21 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 77,47 копейки. Стоимость европейской валюты составила 88,03 рубля. Всего на ЕТС были заключены 7952 сделки на сумму 21,63 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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