Астролог дала советы на удачу в период растущей Луны с 14 марта

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Астрологи утверждают, что период растущей Луны является очень активным и насыщенным. Человек в это время становится инициативным, а все накопленные до этого дела получают мощный толчок для дальнейшей реализации. Энергия Луны раскрывает внутренний потенциал, особенно для скромных и нерешительных людей. Ближайший период растущей Луны наступит с 14 марта.

Ведический астролог Яна Ваганова рассказала, как этот период повлияет на знаки зодиака, а также выделила тех, кого ожидает двойная удача, сообщает ФАН.

— В воскресенье, 14 марта, наступит день Солнца и созвездия Уттара Бхадрапада. Луна начнет рост. Солнце меняет знак, поэтому важные дела лучше отложить на потом. Не торопитесь принимать решения, постарайтесь не смотреть новости. В этот день вы будете чувствительны к глобальным последствиям в мире, — пояснила эксперт.

По ее словам, если до этого у человека были разногласия с кем-либо, то стоит в этот день попросить прощения и примириться со сторонником противоположного мнения. Тогда, по словам астролога, улыбнется удача в делах. Она также посоветовала использовать этот шанс по максимуму и прожить предстоящую неделю на 100 процентов. В целом, по мнению Яны Вагановой, это время пройдет благостно для всех знаков зодиака, однако для Львов и Стрельцов — вдвойне лучше. Представителям данных знаков астролог рекомендовала быть решительнее.

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