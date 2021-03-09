Супруга Александра Маршала рассказала о самочувствии певца после выписки
Супруга певца Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о здоровье мужа после выписки из больницы.
— Я не могу сейчас рассказывать вам о состоянии мужа. У Александра все в полном порядке. Спасибо, — поделилась Наталья в беседе с Telegprogramma.pro.
По информации издания, у певца диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. При этой болезни происходят нарушения функций головного мозга в связи со снижением кровообращения.
Ранее супруга певца опровергла информацию о предынфарктном состоянии музыканта. Она рассказала, что Маршал обратился в больницу после того, как у него повысилось давление. Госпитализация была нужна только для проверки сосудов.
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