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Владимир Белановский освобожден от должности замглавы Минцифры
Фото: pixabay.com

Владимир Белановский освобожден от должности замглавы Минцифры

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Белановский освобожден от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Белановский освобожден от должности по собственной просьбе. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, он покинул пост по семейным обстоятельствам.

Белановский являлся замглавы Минцифры с 25 января 2021 года.

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Минцифры
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