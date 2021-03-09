Владимир Белановский освобожден от должности замглавы Минцифры

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Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Белановский освобожден от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Белановский освобожден от должности по собственной просьбе. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, он покинул пост по семейным обстоятельствам.

Белановский являлся замглавы Минцифры с 25 января 2021 года.

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