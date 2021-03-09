Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию в Ливии

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили ситуацию в Ливии и интенсификацию международных усилий по содействию нормализации обстановки в этой стране. Лавров и Шукри затронули проблематику урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Министры подтвердили настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических усилий Москвы и Каира в достижении мира на Ближнем Востоке.

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