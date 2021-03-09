Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей истории США выставил экспонаты о вакцинации против коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Музей истории США выставил экспонаты о вакцинации против коронавируса

Никита Абрамов

В мире

Музей американской истории в Вашингтоне выставил экспонаты о вакцинации против COVID-19. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил Смитсоновский институт.

— По мере того как страна отметит год с начала пандемии, а число летальных исходов превысит 525 тысяч человек, Музей американской истории пополнил коллекцию материалами, связанными с первой документально подтвержденной прививкой одобренной FDA вакцины от COVID-19 в США, — цитирует сообщение института РИА Новости.

Речь идет о медсестре Сандре Линдсэй, которая получила прививку препаратом Pfizer-BioNTech 14 декабря 2020 года. Нью-Йоркская больница, где была сделана вакцинация, передала музею прививочную карту Линдсэй и пустые ампулы из-под вакцины.

Директор музея Антиа Хартиг заявила, что эти вещи теперь стали историческими документами, которые рассказывают о важном шаге в науке.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 326 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

музейСШАкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Все мнения
О проекте