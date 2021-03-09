Музей истории США выставил экспонаты о вакцинации против коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Музей американской истории в Вашингтоне выставил экспонаты о вакцинации против COVID-19. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил Смитсоновский институт.

— По мере того как страна отметит год с начала пандемии, а число летальных исходов превысит 525 тысяч человек, Музей американской истории пополнил коллекцию материалами, связанными с первой документально подтвержденной прививкой одобренной FDA вакцины от COVID-19 в США, — цитирует сообщение института РИА Новости.

Речь идет о медсестре Сандре Линдсэй, которая получила прививку препаратом Pfizer-BioNTech 14 декабря 2020 года. Нью-Йоркская больница, где была сделана вакцинация, передала музею прививочную карту Линдсэй и пустые ампулы из-под вакцины.

Директор музея Антиа Хартиг заявила, что эти вещи теперь стали историческими документами, которые рассказывают о важном шаге в науке.

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