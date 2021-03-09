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Москвичи смогут выкупить на торгах более 150 машино-мест в Южном Медведкове
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичи смогут выкупить на торгах более 150 машино-мест в Южном Медведкове

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Заповедная улица, 16к1 Карта всех событий

На торгах выставят 153 машино-места в Южном Медведкове. Об этом рассказала пресс-служба Центра управления городским имуществом Москвы.

Парковочные места находятся по адресу улица Заповедная, дом 16, корпус 1, строение 2. Площадь машино-мест составляет от 14,9 до 29,9 квадратного метра.

— Места на подземной парковке по всей Москве сейчас особенно актуальны с учетом непогоды. Более того, у паркинга на улице Заповедной удобное расположение: есть выезд на проезд Дежнева, станция метро «Отрадное» в 10 минутах. Внутри находятся автосервис и автомойка, — отметил начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.

Он добавил, что стоимость парковочного места варьируется от 678 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 15 апреля 2021 года. Аукцион проведут 21 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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