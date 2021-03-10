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В Роспотребнадзоре оценили зависимость заболеваемости COVID-19 от оттепели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Роспотребнадзоре оценили зависимость заболеваемости COVID-19 от оттепели

Татьяна Плотникова

Общество

Во время весеннего потепления не исключены суточные колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 10 марта, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, весенняя погода — колебания температуры воздуха в районе нуля градусов и оттепель — формирует благоприятные условия для циркуляции вирусных респираторных заболеваний. Это относится и к коронавирусным инфекциям.

Ожидать значительного роста заболеваемости COVID-19 не стоит, подчеркнул Горелов. Тем не менее, соблюдение профилактических мер остается необходимым. Также важно ответственно подойти к вопросу вакцинации от коронавируса, цитирует специалиста ТАСС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что за сутки в мире зафиксировали 326 990 случаев заболевания, умерли 6573 пациента. Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 116 874 912 инфицированных и 2 597 381 умершем.

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