Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

проспект Мира, дом 119, строение 251. Карта всех событий

Складское помещение отреставрируют на ВДНХ. Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой.

По словам руководителя ведомства Анны Яковлевой, в рамках работ предполагается обновить фасад. Специалисты демонтируют поздние металлические пристройки, заменят участки стен тамбуров и очистят поверхности фасада от старых слоев краски и штукатурки. Кроме того, обновят декоративные элементы, покрасят кирпичную поверхность и облицовку тамбура.

— Также установят металлические утепленные двери и ворота, заменят все окна на аналоги из деревянных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно специалистами будет произведен ремонт кровли и устройство снегозадержателей по периметру, — добавила Анна Яковлева.

Уточняется, что одноэтажная складская постройка появилась на территории ВДНХ в 1950-х годах. Она имеет прямоугольную форму с пристройкой в виде круглой башни. Внутри здания будет храниться выставочное оборудование, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Отмечается, что склад располагается по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 251.

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