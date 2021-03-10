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Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ

Ксения Монахова

Город
проспект Мира, дом 119, строение 251.Карта всех событий

Складское помещение отреставрируют на ВДНХ. Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой.

По словам руководителя ведомства Анны Яковлевой, в рамках работ предполагается обновить фасад. Специалисты демонтируют поздние металлические пристройки, заменят участки стен тамбуров и очистят поверхности фасада от старых слоев краски и штукатурки. Кроме того, обновят декоративные элементы, покрасят кирпичную поверхность и облицовку тамбура.

— Также установят металлические утепленные двери и ворота, заменят все окна на аналоги из деревянных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно специалистами будет произведен ремонт кровли и устройство снегозадержателей по периметру, — добавила Анна Яковлева.

Уточняется, что одноэтажная складская постройка появилась на территории ВДНХ в 1950-х годах. Она имеет прямоугольную форму с пристройкой в виде круглой башни. Внутри здания будет храниться выставочное оборудование, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Отмечается, что склад располагается по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 251.

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